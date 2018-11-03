بالصور والفيديو.. الناصرية بولاية بومرداس تغرق في السيول 

شهدت ولاية بومرداس، من بينها بلدية الناصرية فيضانات وسيول بسبب الأمطار الغزيرة المتساقطة منذ ليلة أمس الجمعة.

حيث تسببت الأمطار، والسيول في غرق عدد من الطرقات والشوارع.