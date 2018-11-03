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بالصور والفيديو.. الناصرية بولاية بومرداس تغرق في السيول 

أخبار الجزائر
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بالصور والفيديو.. الناصرية بولاية بومرداس تغرق في السيول 
بقلم سميرة.ل

شهدت ولاية بومرداس، من بينها بلدية الناصرية فيضانات وسيول بسبب الأمطار الغزيرة المتساقطة منذ ليلة أمس الجمعة.

حيث تسببت الأمطار، والسيول في غرق عدد من الطرقات والشوارع.

✅شاهد حالة كارثية لطريق الناصرية عند سقوط الأمطار

✅شاهد حالة كارثية لطريق الناصرية عند سقوط الأمطار

Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Samedi 3 novembre 2018


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