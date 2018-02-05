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بالصور والفيديو..تساقط كثيف للثلوج بأعالي سيدي بلعباس

أخبار الجزائر
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بالصور والفيديو..تساقط كثيف للثلوج بأعالي سيدي بلعباس
بقلم عاشور عبد الكريم

شهدت صباح اليوم أعالي جبل “الضاية” بولاية سيدي بلعباس، تساقط كثيف للثلوج لتكتسي المنطقة حلّة بيضاء زادتها جمالا.

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