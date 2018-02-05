وضعت مصالح الدرك الوطني لتيسمسيلت، حد لنشاط عصابة متكونة من 5 أفراد، متخصصة في تزوير الأوراق النقدية الوطنية.
وحسب ذات المصالح، فقد تم توقيف شخص بمدينة…
قام شباب قرية منبع الغزلان ببلدية لوطاية في ولاية بسكرة بمبادرة، في تزين مختلف شوارع القرية و تحويلها إلى فسيفيساء.
كما بادر الشباب، أيضا بصناعة ألوح…
تمكنت مصالح أمن ميلة من تفكيك شبكة وطنية متكونة من6 أشخاص، مختصة في المتاجرة بالأسلحة وإسترجاع سلاح ناري وطلقات حية.
وحسب مصدر مطلع للنهار، فإن فقد…
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