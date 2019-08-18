بالصور والفيديو .. تنصيب رئيس مجلس قضاء سيدي بلعباس الجديد

نصّب اليوم طبي عبد الرشيد الرئيس الاول للمحكمة العليا والممثل الشخصي لوزيرالعدل حافظ الأختام بن شهيدة عزالدين رئيسالمجلس قضاء سيدي بلعباس.

ويأتي هذا التنصيب ضمن الحركة الواسعة التي أجريت مؤخرا في سلك القضاء، عيّن فيها بن شهيدة عزالدين خلفا لبن دلاع احمد.

وقد جرت مراسيم التنصيب، بحضور الأمين العام لولاية سيدي بلعباس وعدد من ممثلي مختلف القطاعات الأمنية والمدنية وأسرة القضاء.

وقد جرت مراسيم التنصيب، بحضور الأمين العام لولاية سيدي بلعباس وعدد من ممثلي مختلف القطاعات الأمنية والمدنية وأسرة القضاء.

والجدير بالذكر فإن بن شهيدة رئيس مجلس قضاء سيدي بلعباستقلد عدة مناصب قضائية وهي :

قاضي بمحكمة سوقر

قاضي التحقيق بمحكمة تيارت

رئيس محكمة تيارت

رئيس محكمة بني صاف

رئيس محكمة سيدي بلعباس

رئيس محكمة ادارية بنعامة

رئيس مجلس قضاء سيدي بلعباس.