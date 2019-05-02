بالصور والفيديو ..توقيف شخص يتاجر في اللحوم المجمدة بطريقة غير شرعية بسيدي بلعباس

تمكنت شرطة سيدي بلعباس بالأمن الحضري الثامن، من وضع حد لشخص يبلغ من العمر 30 سنة ،كان ينشط في تجارة اللحوم بستغلال مرأب مسكنه بطريقة غير شرعية و لا يتوفر على شروط النظافة والحفظ يقوم بتوزيعها على محلات الأكل.

حيث تمكنت ذات المصالح من ضبط كمية معتبرة من مختلف انواع اللحوم المقدرة ب 337 كلغ.

بالاضافة الى أسماك المجمدة واستعمال مادة الحافظة من نوع “”e 223 “” الخطيرة

وبعد معاينتها من طرف طبيب البيطري التابع للمكتب البلدي لحفظ الصحة تم اتلافها

وتحويلها إلى المفرغة العمومية و انجاز ملف قضائي ضد المتورط.

https://www.youtube.com/watch?v=yIDRgED8UJE