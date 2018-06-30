 بالصور والفيديو.. جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم تحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسها

احتفلت جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم اليوم السبت بالذكرى الأربعين لتأسيسها .

خلال حفل حضره الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي محمد الصالح صديقي والأسرة الجامعية لغرب البلاد وجمع غفير من الطلبة.

وأكد مدير الجامعة الدكتور مصطفى بلحاكم في كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة أن “جامعة مستغانم تمكنت من تطوير البنية التحتية.

على غرار المكتبة المركزية والقطب الجامعي خروبة الذي يتسع لأزيد من 10 ألاف طالب.

وكشف ذات المسؤول أن الجامعة ستقوم باستكمال برنامج “الرقمنة” وإنشاء “دار الطالب” ودعم “دار المقاولاتية”.

والانفتاح على المحيط السوسيو اقتصادي وخلق مؤسسات فرعية منتجة تابعة لها .

وتم بهذه المناسبة تكريم المدراء السابقين للجامعة والمعهد التقني للفلاحة (ايتا) وعمداء وأساتذة وإطارات الجامعة السابقين.

والطلبة المتفوقين والفرق الرياضية والمسرحية التي نالت ألقاب وجوائز وطنية ودولية.