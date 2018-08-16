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بالصور والفيديو.. حادث مرور خطير بموكب زفاف بعين الدفلى

أخبار الجزائر
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بالصور والفيديو.. حادث مرور خطير بموكب زفاف بعين الدفلى
بقلم إيمان ض

وقع اليوم الخميس، حادث مرور خطير قرب محطة الدوي بالطّريق السيّار شرق غرب.

الحادث وقع في موكب زفاف على مستوى محطة الذوي بولاية عين الدفلى بإتّجاه وهران.

🔴 #الآن #مباشر …#حادث_مرور خطير بالطريق السيار شرق غرب قرب محطة الدوي عين الدفلى سلامات للجميع ان شاء الله 😰

Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Jeudi 16 août 2018


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