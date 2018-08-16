بالصور والفيديو.. حادث مرور خطير بموكب زفاف بعين الدفلى
وقع اليوم الخميس، حادث مرور خطير قرب محطة الدوي بالطّريق السيّار شرق غرب.
الحادث وقع في موكب زفاف على مستوى محطة الذوي بولاية عين الدفلى بإتّجاه وهران.
🔴 #الآن #مباشر …#حادث_مرور خطير بالطريق السيار شرق غرب قرب محطة الدوي عين الدفلى سلامات للجميع ان شاء الله 😰
Publiée par النهار الجديد sur Jeudi 16 août 2018
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وقع اليوم الخميس، حادث مرور خطير قرب محطة الدوي بالطّريق السيّار شرق غرب.
الحادث وقع في موكب زفاف على مستوى محطة الذوي بولاية عين الدفلى بإتّجاه…
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