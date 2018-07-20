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بالصور والفيديو .. حالة الطوارئ وإغماءات بسبب حادث مرور على مستوى نفق خراطة

أخبار الجزائر
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بالصور والفيديو .. حالة الطوارئ وإغماءات بسبب حادث مرور على مستوى نفق خراطة
بقلم م. فيصل

تم تسجيل  تسجيل عشرات الإغماءات بعد غلق النفق بسبب الحادث حادث مرور وقع مساء اليوم الجمعة داخل نفق خراطة ببجاية.

وحسب مصادر لـ النهار طوارئ بسبب حادث مرور على مستوى نفق خراطة.


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