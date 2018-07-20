بالصور والفيديو .. حالة الطوارئ وإغماءات بسبب حادث مرور على مستوى نفق خراطة

وحسب مصادر لـ النهار طوارئ بسبب حادث مرور على مستوى نفق خراطة.
انقلبت حافلة صغيرة لنقل المسافريين على مستوى الطريق الوطني رقم 15 بولاية البويرة.
الحادث خلف 16 جريح، ما استدعى تدخل وحدة امشدالة للحماية المدنية مدعمة بسيارتي…
أصيب 3 أشخاص بجروح مساء اليوم الجمعة حادث مرور وقع داخل نفق خراطة بولاية بجاية ما تسبب في غلق النفق.
وحسب مصادر لـ النهار فإن الحادث…
تم تسجيل تسجيل عشرات الإغماءات بعد غلق النفق بسبب الحادث حادث مرور وقع مساء اليوم الجمعة داخل نفق خراطة ببجاية.
وحسب مصادر لـ النهار طوارئ بسبب…
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