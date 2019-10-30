بالصور والفيديو :حالة كارثية داخل “ثانوية مفتاحي ” بسيدي بلعباس

كشفت كاميرا خفية المستور داخل مؤسسة تربوية “ثانوية مفتاحي ” بسيدي بلعباس فبعد دخولنا وجدنا الكارتة.

وأظهر الفيديو أقسام مهترئة وحتى طاولات قديمة بالاضافة الى الاسقف التي تتسرب منها مياه الأمطار داخل الاقسام وعند دخولنا المخبر وجدنا نفس الشيئ.

كما لا يعكس الواقع بقاعة الاساتذة بدون كراسي والغريب و المذهل في الامر وجدنا قسم يختلف تماما عن الاقسام الاخرى ” قسم vip ” حيت يحتوي على مكيف هوائي طلاء و الصابورات جديدة.

وحسب بعض المعلومات للنهار تقول انه تم تخصيص القسم خصيصا لاولاد الاغنياء حيت قام احد رجل اعمال بصيانة القسم بماله الخاص.