بالصور والفيديو: حريق في شقة بشارع ديدوش مراد وسط العاصمة
إندلع مساء اليوم الأربعاء حريق في شقة بالطابق السادس لعمارة على مستوى 93 شارع ديدوش مراد وسط العاصمة .
وحسب مصالح الحماية المدنية الحريق وقع في حدود الساعة 17 و06 دقائق دون تسجيل أي خسائر بشرية.
واضافت ذات المصالح انه تم السيطرة على الحريق ولإخماده وهذا بتسخير للعملية 6 شاحنات إخماد وشاحنة ذات سلم ميكانيكي. وكذا سيارة إسعاف.
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تدخلت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدينة سيدي عيسى بولاية المسيلة، اليوم الاربعاء، من أجل اخماد حريق شبّ في شقة بالطابق الثاني.
وفي هذا السياق، تدخلت ذات المصالح مدعومة بوحدة عين الحجل، صبيحة اليوم بحي الوئام ببلدية سيدي عيسى، أين تم اجلاء 7 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 4 اشهر و 63 سنة.
حيث لديهم مشاكل في التنفس. تم نقلهم الى مستشفى سيدي عيسى.
هذا و قد تم اطفاء الحريق الذي خلف خسائر مادية في المنزل، و منعه من الوصول إلى الشقق الأخرى.
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المسيلة..الدرك الوطني يحجز 100 قنطار من الفرينة على متن شاحنة
المسيلة..الدرك الوطني يحجز 100 قنطار من الفرينة على متن شاحنة
كما تمكن أفراد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، من حجز كمية معتبرة من مادة الفرينة محملة على متن شاحنة.
العملية وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، مكنت من حجز 100 قنطار على متن شاحنة من نوع سوناكوم.
كما تم تسليم المحجوزات إلى التعاونية الفلاحية للحبوب والبقول الجافة بالمسيلة، و فتح تحقيق في القضية.
المسيلة: وفاة امرأة و ابنتها في حادث مرور بأولاد دراج
كما لقيت امرأة و ابنتها مصرعهما، اليوم الثلاثاء، في حادث مرور وقع باولاد دراج بولاية المسيلة.
و حسب بيان لمصالح الحماية المدنية فقد شهد الطريق الوطني رقم 40، بمنطقة الجرف باولاد دراج صبيحة اليوم حادث مرور مميت.
وهذا اثر اصطدام سيارة تجارية بعابرتي الطريق أين خلف الحادث وفاة امرأة تبلغ من العمر حوالي 61 سنة و ابنتها 41 سنة.
كما تم نقل الضحايا من طرف اسعافات الحماية إلى عيادة اولاد دراج.