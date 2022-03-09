بالصور والفيديو: حريق في شقة بشارع ديدوش مراد وسط العاصمة

إندلع مساء اليوم الأربعاء حريق في شقة بالطابق السادس لعمارة على مستوى 93 شارع ديدوش مراد وسط العاصمة .

وحسب مصالح الحماية المدنية الحريق وقع في حدود الساعة 17 و06 دقائق دون تسجيل أي خسائر بشرية.

واضافت ذات المصالح انه تم السيطرة على الحريق ولإخماده وهذا بتسخير للعملية 6 شاحنات إخماد وشاحنة ذات سلم ميكانيكي. وكذا سيارة إسعاف.

تدخلت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدينة سيدي عيسى بولاية المسيلة، اليوم الاربعاء، من أجل اخماد حريق شبّ في شقة بالطابق الثاني.

وفي هذا السياق، تدخلت ذات المصالح مدعومة بوحدة عين الحجل، صبيحة اليوم بحي الوئام ببلدية سيدي عيسى، أين تم اجلاء 7 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 4 اشهر و 63 سنة.

حيث لديهم مشاكل في التنفس. تم نقلهم الى مستشفى سيدي عيسى.

هذا و قد تم اطفاء الحريق الذي خلف خسائر مادية في المنزل، و منعه من الوصول إلى الشقق الأخرى.

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