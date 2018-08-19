عاجل

بالصور والفيديو.. حريق يحول أربعة منازل إلى رماد بقرية العابد في تلمسان

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بالصور والفيديو.. حريق يحول أربعة منازل إلى رماد بقرية العابد في تلمسان
بقلم أمين مسعودي

تحولت أربعة منازل بقرية العابد النائية التابعة لبلدية البويهي جنوب غرب ولاية تلمسان، إلى رماد بعد أن شب فيها حريق مهول خلف خسائر مادية كبيرة.

أين فقدت العائلات الأربعة، كل ممتلكاتها لتجد نفسها في العراء، وحسب التحقيقات الأولية فإن سبب الحريق يعود إلى شرارة كهربائية. وتحولت الشرارة، إلى حريق انتشر بسرعة كبيرة بين جدران المنازل، التى هي عبارة عن بناءات جاهزة مبنية باللوح والأمينوت تعود إلى سنوات السبعينيات أيام اشتغال منجم العابد.

علما أن القرية تحوز على حوالي 250 منزل، من هذا النوع كما أن أقرب وحدة للحماية المدينة تبعد عن القرية بحوالي 26 كلم بمقر الدائرة سيدي الجيلالي وهو ما صعب من عملية إطفاء الحريق.



طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital