بالصور والفيديو.. سيول الأمطار تُغرق السيارات في المنطقة الصناعية لحي النجمة بوهران

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة وهران، اليوم الأربعاء، في قطع العديد من الطرقات وشل حركة المرور على مستوى المنطقة الصناعية لحي النجمة شطيبو سابقا.

أين تتواجد صالونات العرض لأكبر علامات السيارات من بينها شوفرولي وفولزفاقن، وهو المشهد الذي بات يتكرر مع كل زخات للمطر. رغم أن المنطقة قد تم تهيئتها قبل 6 أشهر، لتغمرها سيول الأمطار المتساقطة منذ أمس، ارجعت أسبابها الرئيسية في عدم استغلال محطات الضخ لامتصاص المياه.

الأمر الذي أدى إلى تضرر العديد من السيارات، التي علقت بشبه المسابح المتوحلة ناهيك عن قطع حركة السير والمرور للدخول أو الخروج من صالونات عرض السيارات المتواجدة على مستوى المنطقة الصناعية لحي النجمة.