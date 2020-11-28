بالصور والفيديو.. شباب بلوزداد يُقدم قميصه الجديد

قدم نادي شباب بلوزداد، بصفة رسمية، قميصه الجديد، للموسم الكروي 2020-2021، من خلال فيديو مميز، على صفحته الرسمية على “فايسبوك“.

وغاب شعار الـ”V” عن قميص الفريق، وهو ما أثار إستياء أبناء لعقيبة، الذين طالبوا بعودة رمزهم في أقرب الآجال الممكنة.

وسيظهر زملاء المتألق، أمير سعيود، بزيهم الجديد، بداية من عصر يوم غد السبت، بمُناسبة مواجهة النصر الليبي.

ويسعى أبطال الجزائر، لتحقيق إنتصار مُريح، في داربي مغاربي صعب، في إفتتاح مشوارهم

https://www.facebook.com/CRB.OfficialPage/videos/827498964739416/