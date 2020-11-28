بالصور والفيديو.. شباب بلوزداد يُقدم قميصه الجديد

الرياضة
  • -
  • 0
بالصور والفيديو.. شباب بلوزداد يُقدم قميصه الجديد
بقلم إسماعيل عشاش

قدم نادي شباب بلوزداد، بصفة رسمية، قميصه الجديد، للموسم الكروي 2020-2021، من خلال فيديو مميز، على صفحته الرسمية على “فايسبوك“.

وغاب شعار الـ”V” عن قميص الفريق، وهو ما أثار إستياء أبناء لعقيبة، الذين طالبوا بعودة رمزهم في أقرب الآجال الممكنة.

وسيظهر زملاء المتألق، أمير سعيود، بزيهم الجديد، بداية من عصر يوم غد السبت، بمُناسبة مواجهة النصر الليبي.

ويسعى أبطال الجزائر، لتحقيق إنتصار مُريح، في داربي مغاربي صعب، في إفتتاح مشوارهم

https://www.facebook.com/CRB.OfficialPage/videos/827498964739416/


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=927281

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com