بالصور والفيديو .. شرارة كهربائية كادت ان تسبب في حريق مستشفى دحماني سليمان بسيدي بلعباس

تسببت الامطار المتساقطة مؤخرا في وقوع شرارة كهربائية داخل مستشفى دحماني سليمان بسيدي بلعباس بعدما غمرته المياه.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الحادث وقع بمصلحة طب الاطفال ومصلحة الطب الداخلي بالاضافة مصلحة الاذن الانف والحنجرة بذات المستشفى.

وعقب ذلك تدخلت مديرة الصحة بالنيابة ” صحبي فتيحة” ومدير سونلغاز للوقوف على الحادثة.

أين تم تحويل 19 مريض الى مصلحة اخرى بالطابق الاول بنفس المستشفى هذا وعرفت غياب مدير المستشفى لأسباب غير معروفة.

فيما فتحت مديرية الصحة تحقسقا معمقا خصوصا وأن المستشفى يعيش ظروف صعبة.