بالصور والفيديو.. لاعبو الخضر يواصلون تحضيراتهم لموقعة أوغندا

أجرى لاعبو الخضر ثاني حصة تدريبية بالمركز التقني بسيدي موسى وسط ظروف وأجواء رائعة استعدادا لمواجهة أوغندا.

وقاد الحصة التدريبية الثانية، الناخب الوطني جمال بلماضي التي عرفت تواجد كل اللاعبين بما فيهم هارس بلقبلة الذي عوض المستبعد هشام بوداوي بسبب الإصابة.

كما عرفت الحصة تواجد متوسط الميدان حسام عوار الذي ابهر زملائه بفنياته العالية في التعامل مع الكرة.

إلى جانب ذلك، منح جمال بلماضي لاعبين فرصة للقاء رجال الاعلام لمدة 15 دقيقة للحديث عن مستقبل الخضر والتحدي المقبل أمام اوغندا يوم 18 جوان.

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