بالصور والفيديو.. لاعبو الخُضر يجرون أول حصة تدريبية استعدادا لكأس إفريقيا

شرع لاعبو المنتخب الوطني، مساء اليوم الاثنين، في الدخول تدريجيًا في أجواء التربص التحضيري بمركز سيدي موسى، استعدادًا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وشهدت الحصة التدريبية الأولى حضور جميع اللاعبين الذين التحقوا بالمركز التقني، بما فيهم العناصر التي وصلت خلال الساعات الأخيرة، وفي مقدمتهم القائد رياض محرز، رضوان بركان، إسماعيل بن ناصر، سمير شرقي، وجوان حجام. إلى جانب بقية الأسماء التي وجه لها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش الدعوة.

ويواصل “محاربو الصحراء” تحضيراتهم خلال الأيام المقبلة بمركز سيدي موسى، قبل التنقل إلى المغرب لخوض غمار العرس القاري، وسط طموحات كبيرة بتحقيق مشاركة قوية وتقديم أداء يليق بمكانة الكرة الجزائرية على الساحة الإفريقية.