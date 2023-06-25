بالصور والفيديو.. لاعبو الشلف يحتفلون رفقة الأنصار عبر حافلة مكشوفة

وصلت حافلة فريق أولمبي الشلف المكشوفة قلب المدينة أين جالت مختلف أرجاء المدينة وسط احتفالات كبيرة لأنصار الفريق.

كما عرفت الاحتفالات بالحافلة المكشوفة توافد أفواج بشرية من كل صوب و حدب للعاشقين لفريق “لايصو” الذي توج بنهائي كأس الجمهورية على حساب فريق باب بلوزداد.

وكانت حافلة الفريق قد انطلقت من مقر الولاية في حدود الساعة الثامنة مباشرة إلى قلب المدينة أين جالت مناطق مثل البقعة و الشطية إلى جانب لاسيتي.

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