عاجل


بالصور والفيديو.. ليلة الوداع لإنييستا بملعب “الكامب نو” عنوانها “الدموع”

الرياضة
  • -
  • 0
بالصور والفيديو.. ليلة الوداع لإنييستا بملعب “الكامب نو” عنوانها “الدموع” إنييستا لحظة توديعه
بقلم عبد النور حواز

خاض سهرة الأحد النجم الدولي الإسباني أندريس إنييستا أخر لقاء له بقميص فريق برشلونة الإسباني في الجولة ال38 والأخيرة من الدرجة الأولى الإسبانية.

وشهد اللقاء الذي جمع البلوغرانا بالضيف ريال سوسيداد وإنتهى بفوز الأول بهدف دون رد المشاركة الأخيرة للرسام بملعب الكامب نو.

وغادر نجم لاروخا الملعب وسط عاصفة من التصفيقات بعد إستبداله في المرحلة الثانية ليذرف الدموع بعد نهاية اللقاء بسبب طريقة توديعه الرائعة.

وتزامن اللقاء الأخير لإنييستا مع إحتفال الفريق الكاتلوني بلقب الدوري الإسباني الذي توج به منذ أسابيع عديدة.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital