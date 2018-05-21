بالصور والفيديو.. ليلة الوداع لإنييستا بملعب “الكامب نو” عنوانها “الدموع”

خاض سهرة الأحد النجم الدولي الإسباني أندريس إنييستا أخر لقاء له بقميص فريق برشلونة الإسباني في الجولة ال38 والأخيرة من الدرجة الأولى الإسبانية.

وشهد اللقاء الذي جمع البلوغرانا بالضيف ريال سوسيداد وإنتهى بفوز الأول بهدف دون رد المشاركة الأخيرة للرسام بملعب الكامب نو.

وغادر نجم لاروخا الملعب وسط عاصفة من التصفيقات بعد إستبداله في المرحلة الثانية ليذرف الدموع بعد نهاية اللقاء بسبب طريقة توديعه الرائعة.

وتزامن اللقاء الأخير لإنييستا مع إحتفال الفريق الكاتلوني بلقب الدوري الإسباني الذي توج به منذ أسابيع عديدة.

A legend departs and his legacy begins#infinit8iniesta pic.twitter.com/AEpefaJQVv — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) May 20, 2018

Guard of honor for Don Andrés#infinit8iniesta

🔵🔴 pic.twitter.com/ZdEENx14NE — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) May 20, 2018

👏👏 They have lifted the league trophy and the Copa del Rey, now it's time for @andresiniesta8 #InfinitIniesta pic.twitter.com/VIaikXR3SH — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) May 20, 2018