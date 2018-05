بالصور والفيديو.. ليلة الوداع لإنييستا بملعب “الكامب نو” عنوانها “الدموع”

وشهد اللقاء الذي جمع البلوغرانا بالضيف ريال سوسيداد وإنتهى بفوز الأول بهدف دون رد المشاركة الأخيرة للرسام بملعب الكامب نو.

وغادر نجم لاروخا الملعب وسط عاصفة من التصفيقات بعد إستبداله في المرحلة الثانية ليذرف الدموع بعد نهاية اللقاء بسبب طريقة توديعه الرائعة.

وتزامن اللقاء الأخير لإنييستا مع إحتفال الفريق الكاتلوني بلقب الدوري الإسباني الذي توج به منذ أسابيع عديدة.

👏👏 They have lifted the league trophy and the Copa del Rey, now it's time for @andresiniesta8 #InfinitIniesta pic.twitter.com/VIaikXR3SH

— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) May 20, 2018