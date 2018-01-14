بالصور والفيديو ..محاولة اغتيال قيادي فلسطيني بلبنان

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” اليوم الأحد، عن محاولة اغتيال شخصية فلسطينية بصيدا جنوب لبنان في تفجير سيارة مفخخة .

وأكدت مصادر أمنية ولبنانية عن إصابة القيادي في قدمه ما أدى إلى بترها بعد ان انفجرت السيارة لحظة فتحه الباب .



وأفادت قناة الميادين نقلا عن مصادر ميدانية، أن طائرة صهيونية كانت تحلق في أجواء صيدا وقت وقوع انفجار سيارة.

في حين وردت رواية تفيد، أن المصاب والمستهدف في الانفجار هو فلسطيني وقد لايكون من حركة حماس.

وقال ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة انه لا يوجد مسؤول في حركة حماس اسمه ابو حمزة حمدان

واضاف ربما يكون احد من عناصرها .

واكد ان تم فتح تحقيق، مشيرا ان القيادي في الحركة اسامة حمدان في بيروت وهو بخير.

وقال مسؤول حركة حماس في صيدا ايمن شناعة ان الانفجار استهدف محمد حمدان احد قياديي الحركة في صيدا.