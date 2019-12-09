بالصور والفيديو .. هذه هي علاقة المتهم بالجوسسة مع بن فليس

تكشف صور وفيديوهات تحصلت عليها “النهار أونلاين”، تخص مجريات الحملة الانتخابية للمترشح علي بن فليس، عن الدور الذي كان يلعبه المشتبه به بالتجسس، في الحملة الانتخابية للمترشح.

وبحسب تلك الصور والفيديوهات، فإن المشتبه به في عمليات التخابر ومخطط اختراق حملة بن فليس، لم يكن مجرد موظف في شركة متعاقدة مع مديرية حملة بن فليس.

وكانت مديرية حملة بن فليس قد أصدرت بيانا الأسبوع الماضي، قالت فيه إن المشتبه به الموقوف، بتهمة الجوسسة، لم يكن على علاقة مع حملة المترشح.

وبخلاف تلك المزاعم، فإن المادة المصورة التي تحوزها “النهار أونلاين” تكشف أن “صالح. ب” الذي قال بيان وزارة العدل أن التحقيق معه قاد إلى اكتشاف تخابره مع دولة أجنبية، كان مقربا من بن فليس.



وتظهر إحدى الصور من لقاء نشطه بن فليس بالعاصمة، للإعلان عن برنامجه الانتخابي، قبيل بدء الحملة، كيف كان المشتبه به في مخطط الاختراق وعمليات التجسس، يسهر على تلبية حاجيات المترشح.

وفي أحد المشاهد يظهر المشتبه به “صالح. ب” وهو يناول بن فليس حزمة من الأوراق، كانت مكتوب عليها جملة من المحاور المتعلقة ببرنامجه الانتخابي.



وفي مشهد آخر، خلال تنشيط بن فليس تجمعا في البليدة، يظهر المشتبه به “صالح. ب” وهو يقف على الجهة اليسرى لبن فليس خلال قيام الأخير بإلقاء خطابه.



أما في لقطات أخرى، جرى تصويرها في بسكرة، فقد كان المشتبه به يبدو وكأنه يقوم بدور المنسق بين كافة المعاونين الميدانيين والمنظمين للتجمعات.

وكان المشتبه به خلال كل اللقطات والصور التي رُصد فيها، يظهر وكأنه يؤدي دور يوحي بأنه كان جد مقرب من بن فليس، وليس مجرد مكلف بالصوت، مثلما زعمت مديرية حملة المترشح.