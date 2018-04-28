بالصور والفيديو.. هكذا أبيدت 30 نخلة لإقامة مصنع “كرطون” بزلفانة في غرداية

تعرضت أرض فلاحية بحي قويفلة بمدينة زلفانة ولاية غرداية للحرث و والتخريب بحجة إقامة مصنع للورق بها.

الأرض الفلاحية بها حوالي 30 نخلة مثمرة و عشرات اشجار زيتون المنتجة.

ويقول صاحب الارض للنهار اوت لاين ان احدهم سلب مني ارض، قام باجتثاث كل المزروعات.

وقال انه بصدد بناء مصنع “للكرطون” عليها.

تحويل القضية مرت مرتين امام محكمة غرداية اولا وقد كان الحكم الفلاح.

ثم إلى محكمة متليلي وايضا صدر الحكم لصالح الفلاح.

ويقول صاحب الارض ان المقاول وصاحب مشروع المصنع اقتحما الارض وقاما بنزع النخيل و حرث المزروعات.

كما أكد أنه ناشد السلطات المحلية مرارا وتكرارا لحماية أرضه الفلاحية من سيطرة الاسمنت المسلح.