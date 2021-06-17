بالصور والفيديو.. هكذا كُرم إيريكسن في مواجهة الدانمارك-بلجيكا

تم أمسية اليوم الخميس تكريم اللاعب الدولي الدانماركي “كريستيان إيريكسن” في مواجهة مُنتخب بلاده ضد مُنتخب بلجيكا الجارية حاليا لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية لمنافسة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

حكم مُباراة الدانمارك-بلجيكا قام بإيقاف المباراة في الدقيقة ال10 لتكريم اللاعب الذي أُصيب بأزمة قلبية في لقاء الجولة الأولى ضد فنلندا، ليبدأ كل اللاعبين الحاضرين والجماهير بالتصفيق مُطولا لدعم اللاعب الدانماركي المتواجد بالمستشفى.

هذا وكرم أيضا مُنتخب بلجيكا كريستيان إريكسن حيث أهداه قبل بداية اللقاء قميص المنتخب البلجيكي بالرقم 10 وموقع من جميع لاعبي المنتخب البلجيكي، يُذكر أن لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي يحمل الرقم 10 مع الدانمارك.

القائمون على تنظيم منافسة كأس أمم أوروبا قاموا بوضع قميص كبير للمنتخب الدانماركي يحمل الرقم 10 وإسم إيريكسن وسط الملعب الذي سيحتضن المواجهة وذلك قبل ضربة البداية.