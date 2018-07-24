بالصور والفيديو..وصول جثمان المجاهد العقيد أحمد بن شريف إلى مسقط رأسه بالجلفة

وسيتم تشييع جنازة الفقيد بعد صلاة العصر بمقبرة “الزميلة” بولاية الجلفة.
تمكّنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لوهران من وضع حد لعصابة إجرامية.
العصابة متكونة من ثلاثة أشخاص، كما مكنت نفس العملية من حجز…
أحبط حرس السواحل لوحدة ميناء بوزجار، محاولة هجرة غير شرعية لـ 19 شخصا ينحدرون جلهم من ولاية وهران.
العملية تم من خلالها حجز قارب مطاطي بمحرك،…
تمكنت خلال أقل من 24 ساعة عناصر الدرك الوطني، من فك لغز جريمة السطو وسرقة أحد التجار بناحية الرقيبة.
بعد أن تقدم بشكوى لتعرضه للضرب والإعتداء…
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