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بالصور والفيديو..وصول جثمان المجاهد العقيد أحمد بن شريف إلى مسقط رأسه بالجلفة

الوطني
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بالصور والفيديو..وصول جثمان المجاهد العقيد أحمد بن شريف إلى مسقط رأسه بالجلفة
بقلم أمينة ج

وصل اليوم الثلاثاء، جثمان المجاهد الراحل العقيد أحمد بن شريف إلى مقر سكناه بولاية الجلفة.

وسيتم تشييع جنازة الفقيد بعد صلاة العصر بمقبرة “الزميلة” بولاية الجلفة.


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