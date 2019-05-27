بالصور والفيديو.. وقفات إحتجاجية رفضا لزيارة وزير الطاقة إلى تندوف

نظم صبيحة اليوم العشرات من المواطنين وقفات إحتجاجية رفضا لزيارة وزير الطاقة محمد عرقاب إلى ولاية تندوف.

من جهتها شهد مطار تندوف تعزيزات أمنية ووقفات رافضة لزيارة الوزير.

أين تم تغيير مسار موكب وزير الطاقة محمد عرقاب لتفادي إحتكاكه بالمتظاهرين.

للإشارة فإن وزير الطاقة محمد عرقاب كان سيقوم بزيارة عمل إلى ولاية تندوف تدوم يوما واحدا.

يتفقد من خلالها عدة مشاريع انطلاقا من بلدية ام العسل التي تبعد 170 كلم عن مقر الولاية.

كما سيضع في الخدمة توسعة محطة إنتاج الكهرباء 500×2 كيلواط، ويضع في الخدمة أيضا محطة خدمات نفطال التي اكتملت بها أشغال التهيئة.

ومن ثم سيعود إلى بلدية تندوف بعد منصف النهار اين ستكون له وقفة على جملة من المشاريع اهمها:

زيارة مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء 17×4 ميغاواط بمفترق الطرق العيون.

ووضع في الخدمة شبكة الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بالمدرسة النموذجية الزوبير بوعجاج ، زيارة مشروع إنجاز بئر بترولي استكشافي ERTA بغار حبيبات.