بالصور.. والى أدرار يتكفل بأم الأيتام في زاوية كنتة

أمر والي الولاية أدرار بهلول العربي تعليمات من أجل التكفل سيدة محرومة تقطن بقصر تيلولين بلدية انزجمير دائرة زاوية كنتة.

السيدة أتي مريم بنت أحمد المولودة بتاريخ 1942 تقطن رفقة بناتها الثلاثة الأيتام.

وتبعا للفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي وما لاقاه من تفاعل وتضامن كبيرين من طرف كافة أطياف المجتمع.

وكلف الوالي لجنة تتكون من السادة مدير الإدارة المحلية ومدير السكن، مدير المجاهدين ورئيس دائرة زاوية كنتة، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية انزجمير بالتنقل الى مقر إقامتها لمعاينة منزلها والذي يوجد في حالة مزرية وتعيش في ظروف قاسية واجتماعية صعبة للغاية.

وبعد المعاينة الميدانية لمسكنها، أعطى الوالي تعليمات لمدير السكن بالولاية من أجل التكفل التام بإنجاز السكن الريفي الممنوح للمعنية في آجال مدتها شهرين، حتى تتمكن من العيش في كرامة هي وبناتها.