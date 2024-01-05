بالصور.. واليا وهران وتموشنت يتفقدان ضحايا حادث انقلاب حافلة الأنصار

قام كل من والي وهران السعيد سعيود ووالي عين تموشنت بزيارة ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل أنصار فريق شباب عين تموشنت قرب مدينة قديل.

وقرر والي وهران التنقل إلى المؤسسة الاستشفائية الجماعية أول نوفمبر 1954 بحي إيسطو و مستشفى فرادي محمد بن عمار بمدينة قديل. للاطمئنان على حالة المصابين إثر الحادث الذي وقع على مستوى الطويل الوطني رقم 11 بمدخل بلدية قديل، وخلف وفاة شخص و23 جريح.

كما قدم والي وهران تعازيه الخالصة باسمه وباسم ساكنة وهران إلى عائلة الضحية وإلى سكان ولاية عين تموشنت.

وتقدم والي عين تمشونت بشكره إلى السعيد سعيود والي وهران على الخدمات المقدمة للمصابين الذين تم التكفل بهم بطريقة جيدة.

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