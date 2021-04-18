بالصور.. والي أم البواقي يزور ضحايا إنحراف حافلة نقل المسافرين ويعاين الأضرار

قام والي ولاية أم البواقي زين الدين تيبورتين، بزيارة ضحايا حادث إنحراف حافلة لنقل المسافرين واصطدامها بمسكن أرضي.

وتنقل الوالي إلى مستشفى حمودة عمر للإطمئنان على حالة المصابين إثر إنحراف حافلة لنقل المسافرين وإصطدامها بمسكن أرضي.

كما قام الوالي بمعاينة أضرار الحادث المروري والإطمئنان على حالة الساكنة وسط مدينة شارع أول نوفمبر عين فكرون.

وكان برفقة الوالي رئيس أمن الولاية، رئيس الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، مدير الحماية المدنية، مدير الصحة، ورئيس دائرة عين فكرون.

للإشارة فقد وقع حادث مرور تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط “تبسة _ قسنطينة” واصطدامها بمسكن أرضي.

وخلّف الحادث إصابة 16 شخصا بجروح متفاوتة، تم نقلهم إلى المستشفى من طرف الحماية المدنية.