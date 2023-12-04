بالصور: والي أم البواقي يستقبل رئيسة السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد

إستقبل والي ولاية أم البواقي عيسات عيسى رئيسة السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد الدكتورة سليمة مسراتي.

كما كان في إستقبال الدكتورة مسراتي كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي والبروفيسور ديبي زوهير مدير جامعة أم البواقي. بالإضافة إلى السلطات الأمنية والعسكرية

وتندرج هذه الزيارة في إطار الإشراف على ‏الملتقى الوطني المنظم بالتعاون بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحة الإجرام وجامعة ام البواقي .