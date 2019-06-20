بالصور.. والي أم البواقي يعطي إشارة إنطلاق موسم الحصاد

أشرف صباح اليوم، الخميس، والي أم البواقي “مسعود حجاج”، على إعطاء إشارة انطلاق موسم الحصاد و الدرس للسنة الفلاحية 2019/2018.

على مستوى المزرعة النموذجية “حمودي السعيد” ببلدية قصر الصبيحي.

وحسبما أفاد به بيان خلية الإعلام والاتصال لولاية أم البواقي، فإن الوالي عند إعطائه إشارة الإنطلاق كان

مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي، السلطات المدنية، الأمنية والعسكرية، رئيس دائرة قصر الصبيحي، رئيس المجلس الشعبي البلدي.

واستنادا لذات المصدر، فقد قدم مدير المصالح الفلاحية عرضا مفصلا حول إنتاج الحبوب لهذا الموسم والذي يقدر بحوالي 3.5 مليون قنطار حسب توقعات المصالح المعنية،

وبهذه المناسبة، وجّه الوالي كلمة شكر لفلاحي الولاية على المجهودات المبذولة لإنجاح هذا الموسم و تحقيق الاكتفاء الذاتي،

حيث تعتبر ولاية أم البواقي من بين الولايات الأوائل على المستوى الوطني في الإنتاج لهذه السنة، حسب نفس المصدر.

وبهذا الخصوص طمأن الوالي الفلاحين أنه سيتم القضاء نهائيا على مشكل التخزين خلال الموسم المقبل مع دخول وحدتي التخزين ببلديتي الرحية وسيقوس حيز الخدمة.

ودعا الوالي بالمناسبة لضرورة تحسيس وتوعية الفلاحين حول زيادة ساعات العمل وتسريع عملية الحصاد حفاظا على المنتوج من التغيرات المناخية و الحرائق.

كما تم تعويض أحد فلاحي المنطقة عن الأضرار التي لحقت به جرّاء أمطار الخريف و البَرَدْ، ما أبرزه البيان.