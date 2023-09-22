بالصور: والي الأغواط يطمئن على حالة المصابين بالمستشفى إثر حادث مرور بالميلق 

على إثر حادث مرور الذي خلف إصاية 6 أشخاص تنقل والي ولاية الأغواط، فضيل ضويفي للمستشفى المختلط “العقيد لطفي” للإطمئنان على المصابين. الوالي كان مرفوقا بكل من مدير الحماية المدنية، ومدير المستشفى.

وخلال الزيارة إطمئن الوالي على وضعية المصابين حيث ان حالتهم مستقرة، ولاتدعو للقلق، وهم تحت المراقبة الطبية.

ووقع حادث إصطدام تسلسلي لثلاث مركبات اليوم في حدود الساعة 16:00 زوالا بالميلق على مستوى الطريق الوطني رقم 23 بلدية ودائرة الاغواط

وخلف الحادث إصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم بين 60 و12 سنة تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المختلط “العقيد لطفي”.