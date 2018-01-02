بالصور.. والي البليدة في زيارة تفقدية لمشاريع ولايته

قام اليوم الثلاثاء والي ولاية البليدة، مصطفى العياضي، بزيارة تفتيش ومعاينة لكل من بلديات واد العلايق والبليدة برفقة مدراء تنفيذين.

وعاين الوالي الطريق الإجتنابي الإزدواجي بين واد العلايق والحطاطبة، أين شدد على ضرورة تسليم المشروع في آجاله المحددة.

وبخصوص مشروع النفق المؤدي إلى وسط المدينة والطريق الرابط، مابين سيدي الكبير وبوعرفة،شدد الوالي على ضرورة تسليمه قبل نهاية 2018. .

كان الوالي قد أعطى تعليمات صارمة لاستكمال كل المشاريع ذات الطابع الإجتماعي في أقرب الآجال.

يشار إلى أن هذه الخرجة تعتبر الأولى منذ عودة الوالي من عطلته السنوية .