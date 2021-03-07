بالصور.. والي الشلف يتنقل إلى عائلات ضحايا الفيضانات ويقدم تعازي رئيس الجمهورية

تنقل والي ولاية الشلف، ليلة السبت، إلى عائلات ضحايا فيضانات واد مكناسة، حيث قدم تعازي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتنقل الوالي إلى عائلات الضحايا القاطنين ببلدية أولاد بن عبد القادر، لتقديم واجب العزاء بمعية رئيس الديوان.

وتم هذا بعد فتح الطريق السيار شرق-غرب الذي غمرت جزء منه مياه الفيضانات.

وقد تلقى والي الولاية مكالمة هاتفية مباشرة من رئيس الجمهورية أمره فيها بالتكفل التام بعائلات الضحايا وتبليغ واجب العزاء لأهاليهم.

وخلفت التقلبات الجوية المسجلة ليلة أمس بولايات غرب الوطن ارتفاع منسوب مياه واد مكناسة في الشلف عدد من الضحايا.

حيث جرفت الفيضانات 3 سيارات كان على متنها ركاب في ولاية الشلف بمنطقة سيدي لعروسي ببلدية وادسلی.

وخلف الحادث 6 ضحايا كانو على متن سيارتين، من بينهم رجلين، إمرأتين، طفل 5 سنوات وبنت 12 سنة.