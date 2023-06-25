بالصور.. والي الشلف يستقبل لاعبي “لايصو” بعد الفوز بكأس الجمهورية

استقبل والي ولاية الشلف مولاتي عطا الله لاعبي الفريق الحائزين على لقب كأس الجمهورية بمقر الولاية اليوم الأحد.

ورحّب الوالي و عدد من المسؤولين عن الولاية باللاعبين الذي قدموا إنجازا كبيرا للمدينة، كما نالوا عدد من التكريمات الشخصية.

في سياق متصل، من المنتظر، أن تجوب حافلة مكشوفة أرجاء ولاية الشلف، التي ستكون انطلاقتها من ولاية الشلف بداية من 19:00 سا مساء.

كما سيحمل اللاعبون “السيدة” الكأس أين ستكون الفرصة لهم لإطلاق العنان لأفراحهم مجدّدا وهذة المرة على بعد امتار فقط من الأنصار.

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