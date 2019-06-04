بالصور.. والي العاصمة ووفد وزاري في زيارة تضامنية إلى الفئات الهشة

أخبار الجزائر
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بالصور.. والي العاصمة ووفد وزاري في زيارة تضامنية إلى الفئات الهشة
بقلم أمينة داودي

قام والي ولاية الجزائر صيودة عبد الخالق مباشرة بعد أداء صلاة عيد الفطر بالجامع الكبير، بزيارة تضامنية إلى الفئات الهشة.

الزيارة كانت رفقة وزير الصحة ووزيرة التضامن الوطني إلى الفئات الهشة من المجتمع والأطفال المرضى.
كما حضر الزيارة التضامنية أعضاء لجنة الأمن لولاية الجزائر، رئيس المجلس الشعبي الولائي، المنتخبين وإطارات ولاية الجزائر.

حيث شارك الوفد الرسمي الأشخاص المسنين المقيمين بمراكز العاصمة والأطفال اليتامى والمسعفين والأشخاص من دون مأوى.

فرحة العيد في الإحتفالية التي نظمت على شرفهم بدار المسنين بدالي براهيم.

و بمستشفى الأطفال لبئر طرارية زار الوفد الرسمي الأطفال المرضى و قدمت لهم هدايا وألعاب من أجل رسم البهجة في صدورهم .

عيدكم مبارك و كل عام و أنتم بخير .


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