بالصور.. والي العاصمة يزور ملعب براقي ويطالب بوضع العشب الطبيعي وفق المعايير الدولية

زار صبيحة اليوم السبت والي ولاية الجزائر يوسف شرفة ملعبي الدويرة وبراقي مرفوقا بكل من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي، مدير الأشغال العمومية ومدير التجهيزات العمومية.

حيث أكدّ الوالي على ضرورة الإسراع في استكمال الأشغال الخارجية لملعب براقي، مع ضرورة الإسراع في تغطية أرضية الملعب بالعشب الطبيعي وفق المعايير الدولية المعمول بها.

أما بخصوص مشروع ملعب الدويرة، أسدى يوسف شرفة تعليمات تقضي بضرورة الإنطلاق في تركيب الدعائم المعدنية لسطح الملعب(charpente métallique) بداية من شهر سبتمبر المقبل، مع إعطاء تعليمات لمكتب الدراسات للتنسيق مع مصالح الأشغال العمومية من أجل إتمام الدراسة التكميلية لأشغال التهيئة الخارجية للمشروع.