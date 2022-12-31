بالصور.. والي العاصمة يعاين ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي

زار اليوم والي ولاية الجزائر العاصمة عبد النور رابحي رفقة أعضاء اللجنة الأمنية ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

وعاين الوالي عبد النور رابحي حسب صفحة الرسمية لولاية الجزائر على “الفايسبوك”، مدى جاهزية الملعب لاحتضان بطولة أمم إفريقيا للمحلّيين التي ستنطلق في 13 جانفي المقبل.

كما عاين اللمسات الأخيرة، خاصة المداخل والمخارج للجهات الرسمية. إلى جانب المرافق المخصصة للمنتخبات والحكام.

وتمت هذه الزيارة بحضور كل من ممثل وزارة السكن والعمران والمدينة، و الوالي المنتدب لمقاطعة براقي إلى جانب مدير التجهيزات العمومية ومدير الشباب والرياضة و مدير الموارد المائية.

كما حضر مدير الشباب والرياضة ومدير الموارد المائية و ممثلو اللجنة المحلية لتنظيم الشان.

وأسدى والي ولاية الجزائر تعليمات للإسراع في الشروع في عمليات التنظيف عبر كل أجزاء الملعب.

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