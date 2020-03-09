بالصور.. والي العاصمة يقوم بزيارة فجائية لملعبي براقي والدويرة

قام والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة، اليوم الإثنين، بزيارة فجائية لمشروعي ملعب “براقي”، و”الدويرة” بالعاصمة.

ووقف الوالي شرفة، خلال هذه الزيارة، على مدى تنفيذ التعليمات التي قدمها لمؤسستي الإنجاز، في آخر زيارة له للمشروعين، شهر فيفري المنصرم.

ولاحظ والي الجزائر العاصمة، أن الأشغال تسير بوتيرة بطيئة، أين أسدى تعليمات صارمة لتنظيم الورشات وتدعيمها، مشددا على احترام آجال التسليم، المقررة شهر جوان المقبل.

وطالب الوالي شرفة، بالشروع في تهيئة الأرضية المخصصة للعشب الطبيعي، مشيا إلى أن المشروع سيكون محل معاينة أخرى خلال الـ48 المقبلة، للتأكد من تطبيق التعليمات.

وفيما يخص ملعب “الدويرة”، أبدى الوالي استيائه لبطئ سير الأشغال، ليأمر بالتدعيم الفوري للمشروع بكافة الوسائل اللازمة لاسيم البشرية منها.

وفي الأخير دعى الوالي يوسف شرفة، مختلف الأطراف المساهمة في إنجاز هاذين المشروعين، لإجتاع بمقر الولاية يوم الإثنين المقبل، لدراسة وضعية المشروعين.