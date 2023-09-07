بالصور.. والي العاصمة يكرم الولاة المُترقين

نظم والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، اليوم الخميس، بمقر الولاية، حفلا تكريميا على شرف الولاة المنتدبين الذين تم تعيينهم ولاة إثر الحركة الواسعة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في سلك الولاة والولاة المنتدبين.

وأفادت الولاية في بيانها أن الحفل التكريمي تم بحضور كل من رئيسة المجلس الشعبي الولائي، نجيبة جيلالي، أعضاء اللجنة الأمنية. الأمين العام للولاية، رئيس ديوان الوالي، المفتش العام، الولاة المنتدبون، المدراء التنفيذيون، إطارات الولاية.

وفي كلمته بالمناسبة، أعرب رابحي عن تبريكاته للولاة المنتدبين الذين تم تعيينهم على رأس مختلف الولايات. كما قدم جزيل شكره لهم نظير المجهودات المبذولة خدمة للصالح العام بولاية الجزائر. متمنيا لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة، كما دعا الولاة المنتدبين المحولين لمواصلة العمل بغية تحقيق التنمية المستدامة على مستوى عاصمة البلد.