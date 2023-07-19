بالصور.. والي العاصمة يكرم شباب بلوزداد

حظي فريق شباب بلوزداد، سهرة امس الأربعاء، بتكريم من طرف والي العاصمة، عبد النور رابحي، نظير تتويجهم بلقب البطولة الوطنية لموسم 2022-2023.

وكشفت إدراة شباب بلوزداد، عبر صفحتها الرسمية، عن استقبال والي العاصمة رابحي، أسرة الفريق، بمقر الولاية، في مأدبة عشاء، بحضور عدة مسؤولين، وشخصيات فنية.

كما حرص والي الولاية عبد النور رابحي، على تكريم أعضاء إدارة الفريق، وطاقمه الفني، والطبي، بالإضافة للاعبين.

وبدروها قامت إدارة النادي البلوزدادي، بتكريم والي العاصمة عبد النور رابحي، باهدائه القميص الرسمي للفريق.