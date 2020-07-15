بالصور.. والي المدية يستقبل الجمعيات الخيرية

استقبل عباس بداوي والي ولاية المدية مساء اليوم ناشطين من جمعيات فاعلة على الصعيد المحلي.

الناشطين ممثلين لمجلس اتحاد الجمعيات لدائرة قصر البخاري وهذا في إطار لقاءاته المستمرة والمتواصلة مع الجمعيات وأفراد المجتمع المدني وخلال لقائه بممثليها واستغل السانحة للتذكير بالتسهيلات الأخيرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية فيما يتعلق بتأسيس الجمعيات البلدية ذات طابع خيري وتضامني ولجان الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، مؤكدا على أهمية بعث مجتمع مهيكل منظم عبر انشاء الجمعيات ومرافقتها

والي الولاية ثمن جهود الجمعيات الناشطة عبر كافة البلديات، ومن بينها جمعيات قصر البخاري خصوصا خلال جائحة كورونا كوفيد 19 داعيا إياها إلى توسيع جهودها ليشمل كافة المناطق ومن بينها مناطق الظل بالولاية، مؤكد اعلى ضرورة تعميم النشاط الجمعوي ليشمل جميع تراب الولاية، ليلقى الدعم والمرافقة من قبل مؤسسات الدولة، معتبرا بأن مثل هذه اللقاءات مع الجمعيات الناشطة لتدارس مختلف الاقتراحات تصب في هدف واحد وهو خدمة المواطن.