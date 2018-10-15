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بالصور.. والي المدية يقوم بزيارة فجائية لعدة مرافق عمومية 

الوطني
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بالصور.. والي المدية يقوم بزيارة فجائية لعدة مرافق عمومية 
بقلم عبد الجلال نويس

قام والي ولاية المدية، عباس بداوي، اليوم الإثنين، بزيارة فجائية لبعض المرافق العمومية الإدارية، بالولاية.

وأسدى عدة تعليمات تمحورت أساسا حول جودة الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين، كضرورة وضع لوحات تعريفية للشبابيك، حمل البطاقات المهنية للموظفين.

وألة ضبط المواعيد، لتسهيل عملية توجيه المواطنين المتوافدين عليها، لإستخراج مختلف الوثائق الإدارية، مع الحفاظ على نظافة هاته المرافق العمومية.

كما لم يفوت الفرصة بزيارة الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، مطلعا على ظروف عمل أعوان وإطارات الحماية المدنية.


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