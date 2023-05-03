بالصور: والي المسيلة يقف على مجريات البحث عن الطفل المفقود بأولاد عدي القبالة

أشرف والي ولاية المسيلة عبد القادر جلاوي على عمليات البحث الجارية عن الطفل المفقود ” زيتوني عبدالحفيظ “.

وحسب بيان مصالح الولاية تنقل والي المسيلة اليوم رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، ورئيس دائرة أولاد دراج والسلطات المحلية المدنية والامنية الى بلدية اولاد عدي القبالة ودائرة اولاد دراج، للوقوف شخصيا على عمليات البحث الجارية عن الطفل المفقود.

حيث تجري عمليات البحث عن الطفل المفقود والبالغ من العمر 16 سنة من طرف السلطات العمومية، الاسلاك الأمنية المشتركة “الجيش الوطني الشعبي. بالإضافة إلى الدرك الوطني والأمن الوطني ، وكذا رجال الحماية المدنية، محافظة الغابات، المواطنين.

أين تم تجنيد كافة الموارد البشرية والوسائل اللوجيستيكية لتواصل عمليات البحث.