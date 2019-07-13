بالصور..والي الوادي يقوم بزيارة مفاجئة لمشروع مستشفى الأمومة والطفولة

قام صبيحة اليوم السبت، والي ولاية الوادي، عبد القادر بن سعيد، بزيارة مفاجئة، لمشروع مستشفى الأمومة والطفولة بحي 08 ماي 1945،

وحسب منشور فايسبوكي للصفحة الرئيسية للولاية، فإن أشغال المشروع تسير بالوتيرة المطلوبة ووفقا للآجال المتفق عليها رغم إرتفاع درجات الحرارة .

وتم تخصيص مبلغ يفوق 268 مليار سنتيم لإنجاز هذا المشروع الذي تصل طاقة إستيعابه 140 سرير، وتستمر مدة إنجازه 30 شهرا .

وتتكفل الشركة الوطنية الجزائرية “كوسيدار”، بإنجاز هذا الصرح الصحي الذي من شأنه تغييرالخارطة الصحية

للإختصاص نحو الأفضل، كما سيكون إضافة كبيرة للمرافق الصحية التي تتوفر عليها ولايتنا، وفق ذات المصدر .