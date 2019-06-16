بالصور..والي باتنة مستاء من التسيب والتجاوزات بالمؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف

قام والي ولاية باتنة، فريد محمدي، مساء أمس السبت، بزيارة فجائية للمؤسسة العمومية الإستشفائية محمد بوضياف، ببريكة للوقوف على وضعية هذا المرفق الصحي.

وأبدى الوالي، استياءه الكبير من الوضعية الحالية، بسبب ما وقف عليه من حالة التسيب الحاصل وانعدام المسؤوليات، والتجاوزات

التي تزيد من المعاناة التي يتخبط فيها المرضى جراء بيروقراطية متعمدة من قبل القائمين على المصالح الصحية في غياب الضمير المهني.

وأكّـد فريد محمدي ، بعد اكتشافه لحالة التسيب والإهمال، من طرف مسؤولين اتخاذ إجراءات إدارية صارمة تصل حد التوقيف ورفع دعاوى قضائية

وفتح تحقيق حول إهمال مرفق عمومي،

وأمام هذا الوضع ، أعطى الوالي تعليمات لمدير الصحة، لتمديد ساعات العمل إلى غاية الثامنة ليلا، على مستوى العيادة المتعددة الخدمات حي النصر – بريكة – وتدعيمها بأطباء من المؤسسة العمومية الإستشفائية سليمان عميرات بريكة،

على أن يتم فتحها كنقطة مناوبة ليلية 24/24 سا بعد عملية توظيف 5 أطباء خلال شهر جويلية القادم.

كما دعا الوالي، إلى إصلاح جهاز سكانير المؤسسة المتوقف منذ أشهر قبل نهاية جوان الجاري،

واستغلال غرفة العمليات المتواجدة على مستوى مصلحة الاستعجالات المغلقة منذ سنوات، بصفة فورية ومستعجلة مع تجهيزها بمختلف الإمكانيات.

مشددا على فتح مناصب للأطباء المختصين بعدد كافي.

كما أعطى الوالي، تعليمات للمؤسسات الإستشفائية المتواجدة على مستوى المنطقة، بمضاعفة جهود العمل في مختلف التخصصات على غرار التحاليل الطبية التي تعرف تأخر في إجرائها وتقليص مدة انتظار نتائجها.

وأكد الوالي على متابعة مدى احترام هذه التعليمات من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية.