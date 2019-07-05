بالصور.. والي باتنة يترحم على أرواح الشهداء بمناسبة الذكرى 57 لعيد الاستقلال والشباب

ترحم، صباح اليوم الجمعة، والي ولاية باتنة، على أرواح الشهداء، بمقبرة الشهداء طريق تازولت، بمناسبة الذكرى 57 لعيد الاستقلال والشباب.

وقد رافق الوالي فريد محمدي، لمقبرة الشهداء رئيس المجلس الشعبي الوطني والسلطات الأمنية، وكذا المنتخبين والأسرة الثورية، حيث تم رفع العلم ، ووضع اكليلا من الزهور ، على النصب التذكاري ، وقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء .

بالمناسبة ، قال الأمين الولائي لمنظمة أبناء الشهداء،:” أنّ الاستقلال لم يأتي هباءً بل بعد تضحيات جسام دفعها رجال و نساء مخلصون بمواجهة القمع الوحشي للاستعمار الغاشم، وهي التضحيات والنضال الذي يجب أن يبقى مستمرا بين الأجيال للحفاظ على الوطن واستكمال مسيرة البناء والتشييد.

وقد عرفت الولاية برنامجا احتفاليا ثريا خلال اليومين الماضيين، من تدشين لمشاريع تنموية وتسليم مفاتيح 1196 بمختلف الصيغ،

ليتوجه بعدها الوالي والوفد المرافق له إلى المتحف الولائي للمجاهد، أين تمت زيارة المعرض التاريخي ،الذي يحتوي على صور و مخطوطات نفيسة توثق التاريخ النضالي المجيد للأوراس الأشم.

كما حضر الوفد عرضا مسرحيا بعنوان حكاية الجزائر الذي أشرف على انتاجه مسرح دار الثقافة، وهو العرض الذي جسد التاريخ الثوري للجزائر في سبيل نيل الحرية والكرامة بعد سنوات من الظلم والقمع والتنكيل.

اختتم الحفل بتكريم فريق العرض المسرحي والأطفال الذين قدموا عروضا قتالية لينتهي بالتقاط صور تذكارية بالمناسبة.

