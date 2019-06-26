بالصور..والي باتنة يُعاين أشغال ازدواجية الطريق تازولت – مركونة

قام والي ولاية باتنة فريد محمدي ، أمس الثلاثاء، بمعاينة المشروع التطوعي لانجاز إزدواجية الطريق الوطني رقم 31 على مسافة 5.5 كلم والرابط بين تازولت ومركونة.

أين وقف على مدى تقدم أشغال هذا المشروع التي تقدر تكلفة انجازه بـ 40 مليار سنتيم.

وقام الوالي، بخرجة ميدانية رفقة إطارات قطاع الشباب والرياضة وأصحاب المشاريع التقنية والمسيرين ومكاتب الدراسات، للوقوف على مدى تقدم أشغال صيانة.

كما وقف فريد محمدي، على أشغال ترميم بعض المسابح العمومية وإعادة تأهليها، من أجل الاستجابة للحاجيات المتزايدة للشباب، في مجال المنشآت الرياضية الخاصة بالسباحة.