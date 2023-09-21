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الرياضة

بالصور.. والي بجاية يعقد إجتماع تنسيقي لدراسة مدى تقدم مشروع الملعب الجديد

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالصور.. والي بجاية يعقد إجتماع تنسيقي لدراسة مدى تقدم مشروع الملعب الجديد
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ترأس والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش، أمس الأربعاء، إجتماع تنسقي لدراسة مدى تقدم مشروع انجاز ملعب بجاية الجديد بسعة ثلاثون ألف مقعد الذي استفادت منه ولاية مؤخرا.

وحسب بيان الولاية عبر صفحتها الرسمية عبر “الفيسبوك”، فقد تم خلال هذا الإجتماع فرصة للوقوف على كافة الاجراءات الإدارية المتخذة في إطار هذا المشروع ،بحضور السادة المدراء التنفيذيين المعنيين و المتدخلين في هذا المشروع.

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