بالصور.. والي تيارت يتنقل إلى تيبازة للإطمئنان على الفنان حمزة فغولي

تنقل والي ولاية تيارت، علي بوڨرة، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي الوكال بخيرة. إلى ولاية تيبازة، قصد الاطمئنان على حالة الفنان القدير حمزة فغولي. بمقر إقامته بتيبازة بعد اجراءه لعملية جراحية دقيقة على مستوى الرأس بمستشفى جراحة الأعصاب بشرشال.

ومن خلال هذه الزيارة أثنى والي تيارت على مجهودات و أعمال الفنان حمزة فغولي في المجال الفني. والتي ساهمت في تربية النشئ كما وجه له الدعوة لحضور احتفالات عيد الفنان بتيارت.

ومن جهته طمأن الفنان حمزة فغولي جمهوره الواسع بتحسن حالته الصحية. كما تقدم بتشكراته لوالي الولاية ولرئيس المجلس الشعبي الولائي ومديرة الثقافة و لكل سكان ولاية تيارت على هذه الزيارة للاطمئنان على حالته الصحية.

للإشارة، فإن الفنان حمزة فغولي يعتبر قامة من قامات الفن الجزائري. سبق له وأن قدم العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية الهادفة. لا سيما تلك الموجهة للأطفال على غرار “حديدوان”، “الحديقة الساحرة ”.

كما عرف بأدواره السينمائية في فيلم “الطاكسي المخفي” و “ميدالية حسان ” وأعمال أخرى قيمة أثرت الساحة الفنية. وساهمت في الرقي بالمشهد الثقافي الوطني.



