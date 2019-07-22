بالصور.. والي تيزي وزو يتعرض للطرد والرشق بالحجارة ببلدية تادمايت

تعرض والي ولاية تيزي وزو محمود جامع للطرد و رشقه بالحجارة من طرف بعض الشباب وذلك خلال زيارته لاحدى المشاريع السكنية ببلدية تادمايت.

وقد تسببوا في تكسير زجاج مركبته الى جانب بعض مركبات قوات الأمن و الوفد المرافق له، وقد أصيب أحدهم بإصابة طفيفة إلى جانب إصابة لنائب برلماني على مستوى كتفه ضف إلى الحارسين الشخصيين للوالي .

وتفاديا بأية انزلاقات، فضل الوالي قطع الزيارة الزيارة والعودة إلى مقر الولاية على متن مركبة الدرك الوطني.

وللإشارة فإن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها بل تعرض محمود جمعي إلى الطرد في العديد من المناطق التي قام بزيارات تفقدية لها.

على غرار دائرة ازفون وذراع بن خدة وحتى ان رؤساء البلديات في كل مرة يقاطعون جميع زيارته ولا يقومون باستقباله.