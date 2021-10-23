بالصور.. والي تيزي وزو يحفز لاعبي الشبيبة قبل مواجهة الجيش الملكي

زار والي ولاية تيزي وزو، جيلالي دومي، اليوم السبت، فريق شبيبة القبائل، بهدف تحفيزهم قبل المباراة التي تنتظرهم لحساب كأس الكاف.

وتنقل جيلالي دومي، إلى ملعب “1 نوفمبر”، خلال الحصة التديربية التي أجراها فريق الشبيبة، أين التقى باللاعبين والطاقمين الفني والإداري.

وتحدث والي ولاية تيزي وزو، مع رفقاء اللاعب عزيز بن عبدي، من أجل تحفيزهم وتقديم لهم الدعم المعنوي، لضمان التأهل للدور المقبل من كأس الكاف.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، يواجه غدا الأحد، ضيفه الجيش الملكي المغربي، ضمن لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لكأس الكاف، بحثا عن التأهل للدور المقبل.

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