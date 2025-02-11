بالصور.. والي تيزي وزو يقف على استعدادات ملعب آيت أحمد لاستضافة مباراة الخضر وموزمبيق

قام والي ولاية تيزي وزو، أبو بكر الصديق بوستة، اليوم الثلاثاء، بزيارة ملعب المجاهد الراحل، حسين آيت أحمد، للوقوف على مدى جاهزيته لاحتضان مباراة الخضر وموزمبيق.

وكشفت الصفحة الرسمية لولاية تيزي وزو أن الوالي وقف على كل تفاصيل التحضيرات الكبيرة والصغيرة بالملعب الجوهرة، من أجل احتضان مباراة المنتخب الوطني أمام موزمبيق، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وستجرى المباراة يوم 25 مارس القادم بملعب تيزي وزو الجديد.